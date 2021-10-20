Егорян восстановили в ЦСП Московской области после скандала с увольнением

Двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Яна Егорян восстановили на работе в Центре спортивной подготовки Московской области.

Напомним, несколько дней назад главный тренер сборной России Ильгар Мамедов сообщил, что призера Игр уволили из ЦПС в конце августа. В мае Егорян родила и после паузы начала тренировочный процесс. По версии наставника, одним из поводов к увольнению Яны стало неучастие в чемпионате России.

«Всё закончилось хорошо, чему я безумно рада. Я была восстановлена в ЦСП Московской области, продолжу представлять Московскую область и свой родной город Химки», — цитируют фехтовальщицу «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Егорян живет на служебной жилплощади, которую ей выделили мэром Химок. Вместе с увольнением спортсменка лишалась бы и жилья. Завершать карьеру Яна не собиралась.