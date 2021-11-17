Серебряные призеры «Токио-2020» братья Бородачевы ушли в армию

Российские рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы, завоевавшие в Токио серебряную медаль Олимпиады в команде, ушли в армию.

«Братьев-близнецов Кирилла и Антона Бородачевых из Самары призвали в армию. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио сами изъявили желание служить по призыву. Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара», - приводит сообщение пресс-службу Центрального военного округа ТАСС.

Добавим, что вместе с Бородачнвыми выступали Тимур Сафин и Владислав Мыльников. Российская команда в финале Игр-2020 уступила сборной Франции (28:45)