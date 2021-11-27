Усманов снова переизбран на пост главы Международной федерации фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов снова переизбран на свой пост.
«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи. Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин», - цитирует руководителя пресс-служба FIE.
Усманова уже поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Напомним, супруга россиянина - Ирина Винер-Усманова является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики.
источник: Международная федерация фехтования