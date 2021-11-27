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Усманов снова переизбран на пост главы Международной федерации фехтования

Бизнесмен возглавляет организацию с 2008 года
27 ноября 2021 18:49
автор: Александр Шульгин

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов снова переизбран на свой пост.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи. Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин», - цитирует руководителя пресс-служба FIE.

Усманова уже поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Напомним, супруга россиянина - Ирина Винер-Усманова является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики.

источник: Международная федерация фехтования
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