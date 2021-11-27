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Бах и Путин поздравили Усманова с переизбранием на пост президента FIE

Алишер Усманов был переизбран на четвертый срок президентом Международной федерации фехтования (FIE) во время выборного конгресса в швейцарской Лозанне.
Бах и Путин поздравили Усманова с переизбранием на пост президента FIE
27 ноября 2021 19:25
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автор фото: Bizzi/FIE

Усманов, в прошлом саблист, впервые возглавил организацию еще в 2008 году. До этого он занимал посты президента Федерации фехтования России и Европейской конфедерации фехтования. «Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE, получив поддержку нашей международной фехтовальной семьи, - отметил Алишер Бурханович. - Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту популярности как одной из основных олимпийских дисциплин».

Источник фото: Bizzi/FIE

Усманов также отметил, что Олимпиада в Токио-2020 стала важной вехой и большим успехом для фехтования. «Впервые было разыграно максимальное количество наград. Это событие ознаменовало собой огромную работу и приверженность нашему спорту со стороны международного фехтовального сообщества, а также всеобщее признание ключевой роли нашего спорта в олимпийском движении. Я абсолютно уверен в блестящем будущем фехтования также и потому, что сегодня у нас есть тысячи юниоров и кадетов, профессиональных тренеров и опытных чемпионов, судей, сотрудников FIE и ассоциированных федераций, волонтеров, которые любят и развивают наш вид спорта. Наши общие усилия и вовлеченность – залог успеха фехтовальщиков на спортивных соревнованиях высокого уровня в будущем».

Президент МОК Томас Бах тепло поздравил россиянина с переизбранием: «Поздравляю моего друга с переизбранием на пост президента FIE. Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит развиваться и дальше».

Источник фото: Bizzi/FIE

Не прошел мимо такого события и Кремль. Президент России Владимир Путин пожелал Усманову дальнейшей плодотворной работы на этом ответственном посту. В официальном поздравлении от главы государства в частности говорится: «Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования. Такая безоговорочная, единодушная поддержка участников Конгресса FIE – яркое, убедительное свидетельство Вашей многолетней плодотворной работы на этом ответственном посту, достойная оценка Ваших организаторских качеств, опыта, значимого личного вклада в развитие спорта, олимпийского движения».

Источник фото: Bizzi/FIE

Усманов – всемирно известный предприниматель и филантроп, основатель холдинга USM переизбирался на пост президента FIE в 2012 и 2016 гг. В рамках выборного конгресса 2021 года делегаты избрали членов исполнительного комитета FIE, а также различных комиссий федерации до 2024 года. Конгресс должен был состояться еще в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии.

источник: «Советский спорт»
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