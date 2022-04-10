Российские фехтовальщики примут участие в Открытом чемпионате Белоруссии

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов обозначил главные старты для спортсменов страны.

«Мы примем участие в Открытом чемпионате Белоруссии. Он пройдет в середине июня. Чемпионат России пройдет с 17 по 24 апреля в Сочи. В нем примут участие все, кто тренируется, все сильнейшие. Конечно, там выступят призеры и чемпионы Олимпийских игр», - приводит слова Мамедова ТАСС.

Добавим, что 2 марта российские и белорусские фехтовальщики были отстранены от международных соревнований.