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Российские фехтовальщики примут участие в Открытом чемпионате Белоруссии

Турнир пройдет в середине июня.
10 апреля 2022 20:04
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов обозначил главные старты для спортсменов страны.

«Мы примем участие в Открытом чемпионате Белоруссии. Он пройдет в середине июня. Чемпионат России пройдет с 17 по 24 апреля в Сочи. В нем примут участие все, кто тренируется, все сильнейшие. Конечно, там выступят призеры и чемпионы Олимпийских игр», - приводит слова Мамедова ТАСС.

Добавим, что 2 марта российские и белорусские фехтовальщики были отстранены от международных соревнований.

источник: ТАСС
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