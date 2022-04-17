Лоханова (Позднякова) и Тюлюков стали чемпионами России по фехтованию на саблях

Стали известны результаты открытого чемпионата России в дисциплине «сабля».
У мужчин победил Кирилл Тюлюков, в финале одолевший Василия Шишова со счетом 15:10. Бронзовые награды достались неудачникам полуфиналов Алексею Дадаеву и Александру Трушанову.
В женском турнире повторился финал Олимпийских игр в Токио. В этот раз София Лоханова победила Софью Великую со счетом 15:7. Бронзовые медали завоевали Евгения Подпаскова и Алина Михайлова.
Добавим, что чемпионат России проходит в Краснодарском крае.
источник: «Советский спорт»