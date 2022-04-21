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Двукратная чемпионка мира по фехтованию Колобова закончит карьеру, если ее не допустят до Олимпиады

Цель российской спортсменки - золото Парижа.
21 апреля 2022 21:00
автор: Максим Скороходов

Двукратная чемпионка мира в команде по фехтованию на шпагах Виолетта Колобова допустила, что закончит карьеру, если российских спортсменов не допустят до международных соревнований.

«Мечта о золотой олимпийской медали у меня по-прежнему остается, не оставляю ее. Но если ее отнимут, не дадут шанс еще раз попробовать отобраться в Париж, это будет большое разочарование. Нет, жизнь на этом не заканчивается. Но время до следующей Олимпиады слишком много, возможно, я закончу», - приводит слова Колобовой «Матч ТВ».

Добавим, что у Колобовой есть одна медаль Олимпийских игр: бронза в команде, завоеванная в Рио-де-Жанейро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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