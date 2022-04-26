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Глава Федерации фехтования России Мамедов объяснил, почему ему не дали визу в Швейцарию

В Спортивном арбитражном суде должны состояться слушания по делу об отстранении российских спортсменов
26 апреля 2022 09:28
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, чем был мотивирован отказ от предоставления ему визы для поездки в Швейцарию.

«Пока ответ FIE такой: «Мероприятие не наше, не FIE». Но ФФР является членом FIE, и я как член организации обращаюсь с просьбой прислать мне приглашение на процесс, который идет «между нами и вами».

«Если вы меня туда не приглашаете, как я могу там присутствовать? То есть вы делаете так, чтобы я туда не попал? Чтобы процесс не состоялся? Тогда в чем ваша правота? Консультации все еще идут, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, российские фехтовальщики отстранены от участия в международных соревнованиях. ФФР подала апелляцию в CAS на это решение. ориентировочно заседание должно состояться 1 июня.

источник: ТАСС
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