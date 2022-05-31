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В Госдуме отреагировали на смещение Позднякова с поста главы Европейской федерации фехтования

Полномочия руководителя прекращены досрочно
31 мая 2022 16:28
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение Станислава Позднякова с поста президента Европейской федерации фехтования.

«Очередной виток антироссийской истерии. Поздняков - большой авторитет в спортивном мире, он развивал фехтование не только в России, но и на всей планете. Подобные решения в очередной раз ведут к развитию политизации в спорте, который многие чиновники используют в собственных целях. Уверен, что мир фехтования понес серьезную потерю, приняв подобное решение в отношении Позднякова», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, решение было принято на внеочередном конгрессе организации, которую Поздняков возглавлял с 2016 года, а в 2021 единогласно был переизбран на новый срок.

С 2018 года функционер также занимает должность главы Олимпийского комитета России.

источник: ТАСС
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