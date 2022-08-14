Терюшков отреагировал на просьбу российских фехтовальщиков выступать без флага

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на обращение Федерации фехтования России обратиться к FIE c просьбой допустить спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям временно отстранить атлетов от международных соревнований.

«FIE ответили отказом. Получается, FIE беспокоится о суверенитете России больше, чем Федерация фехтования России. В следующее требование какой-нибудь спортивной федерации России в адрес транснациональных спортивных организаций о допуске на выступления россиян без флага и гимна надлежит добавлять и «без имени». No name. Пусть выступают без флага, гимна и без своего имени и фамилии» — написал Терюшков в своём телеграм-канале.

Добавим, что сейчас сильнейшие российские атлеты принимают участие в Спартакиаде по летним видам спорта.