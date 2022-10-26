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Винер считает, что российских фехтовальщиков допустят до международных турниров

Решение будет принято через месяц.
26 октября 2022 20:06
автор: Максим Скороходов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уверена, что отечественные фехтовальщики будут допущены до международных турниров.

«26 ноября будет проходить заседание Международной федерации фехтования (FIE), где тоже, скорее всего, решат допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. Важно, чтобы по спортсменам был решен вопрос», - приводит слова Винер «Метарейтинг».

Добавим, что заседание FIE будет проходить в швейцарской Лозанне.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал продлить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

источник: «Метарейтинг»
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