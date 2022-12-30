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Лоханов заявил, что развелся с Поздняковой по разным причинам

Саблист уехал жить в США.
30 декабря 2022 15:28
автор: Максим Скороходов

Российский саблист Константин Лоханов рассказал, почему развелся с Софьей Поздняковой и о своих дальнейших планах.

«Что касается моей бывшей жены Софии Поздняковой: мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что их касается наша личная жизнь, и дали массу интервью желтой прессе. Сейчас я нахожусь в Сан-Диего, Калифорния. Я также хотел бы поблагодарить всех в России, кто помог мне вырасти великим спортсменом, поддерживал и верил в меня. Теперь пришло время поделиться навыками с новым поколением фехтовальщиков и взять на себя новую роль», - написал Лоханов в социальных сетях.

Напомним, что Позднякова была замужем за Лохановым с 2020 по 2022 годы, в отличие от своего бывшего мужа София имеет громкие титулы, она по два раза выиграла Олимпиаду, чемпионат мира и первенство Европы. Отец Софии Станислав Поздняков в настоящий момент возглавляет ОКР, будучи спортсменом он выиграл четыре золотых медали Олимпийских игр.

источник: «Советский спорт»
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