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Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за россиянок

Немецкая федерация протестует против допуска к соревнованиям российских спортсменок.
16 марта 2023 17:40
автор: Александр Евграфов

Президиум Федерации фехтования Германии официально уведомил Международную федерацию фехтования об отмене этапа Кубка мира на рапирах из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменок, сообщается на сайте организации.

Этап Кубка мира должен был состояться 5-7 мая.

«Дискуссии после решения конгресса FIE о разрешении спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях были бурными как внутри страны, так и за ее пределами. Этап Кубка мира был бы одним из первых, где это решение пришлось бы реализовывать. Для президиума DFB в настоящее время немыслимо принять такое решение. Мы хотим дать четкий сигнал о том, что хотели бы увидеть другое решение, потому что видим большое количество открытых вопросов по реализации решения FIE, которое делает проведение турнира невозможным. Соответственно, единственно правильное решение в данной ситуации отложить разрешение о допуске», - заявила президент DFB Клаудия Бокель.

Ранее FIE приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за россиянок
Немецкая федерация протестует против допуска к соревнованиям российских спортсменок.
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