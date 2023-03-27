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Украинским шпажисткам запретили провести политическую акцию на этапе Кубка мира в Китае

Международная федерация фехтования ставит спорт выше.
27 марта 2023 10:39
автор: Максим Скороходов

Международная федерация фехтования не дала украинским шпажисткам провести политическую акцию антироссийского содержания на этапе Кубка мира в китайском Нанкине.

Об этом рассказала член украинской команды Дарья Варфоломеева, которая показала в социальных сетях видео, как ей и ее соотечественникам не дают сфотографироваться с заранее подготовленным плакатом.

Напомним, что 10 марта конгресс Международной федерации фехтования допустил российских и белорусских спортсменов на свои соревнования в нейтральном статусе.

Украинским шпажисткам запретили провести политическую акцию на этапе Кубка мира в Китае
Международная федерация фехтования ставит спорт выше.
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