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Дания отменила соревнования по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Ранее об отмене соревнований заявили Финляндия и Германия.
30 марта 2023 14:06
автор: Александр Евграфов

Датская федерация фехтования отказалась проводить на территории страны международные турниры, поскольку на соревнования допущены спортсмены из России и Белоруссии. Об этом заявил руководитель Ян Йенсен в интервью датским СМИ.

По словам Йенсена, в Дании понимают, что такое решение может повлечь отмену международных соревнований в стране в будущем, но готовы идти на этот шаг ради недопущения российских спортсменов.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В ответ на это решение Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE, а Германия и Финляндия отменили турниры.

Дания отменила соревнования по фехтованию из-за допуска российских спортсменов
Ранее об отмене соревнований заявили Финляндия и Германия.
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