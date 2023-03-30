Дания отменила соревнования по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Датская федерация фехтования отказалась проводить на территории страны международные турниры, поскольку на соревнования допущены спортсмены из России и Белоруссии. Об этом заявил руководитель Ян Йенсен в интервью датским СМИ.

По словам Йенсена, в Дании понимают, что такое решение может повлечь отмену международных соревнований в стране в будущем, но готовы идти на этот шаг ради недопущения российских спортсменов.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В ответ на это решение Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE, а Германия и Финляндия отменили турниры.