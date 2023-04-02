Польша требует у российских фехтовальщиков подписать заявление о нейтралитете

Польская федерация фехтования объявила свои требования для участия российских и белорусских фехтовальщиков на этапе Кубка мира в Познани.

От них требуют подписать заявление о нейтралитете, в котором осуждаются действия их стран на Украине, а также подтверждается непринадлежность спортсменов к вооруженным силам.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В ответ на это решение Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE, а Германия, Дания, Франция и Финляндия отменили турниры.