ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Польша отказалась проводить этап женского Кубка мира фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация не согласна с решением Международной федерации допустить российских и белорусских спортсменок.
05 апреля 2023 14:38
автор: Александр Евграфов

Польская федерация фехтования отказалась проводить этап женского Кубка мира в Познани из-за решения FIE допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменок, сообщается на сайте организации.

В федерации отметили, что организация не может смириться с решением международной организации и не готовы проводить соревнования.

Ранее от проведения этапов отказались в Дании и Финляндии. В Польше от спортсменок потребовали подписать документ о том, что они осуждают проведение СВО. В России с такими условиями не согласились.

Польша отказалась проводить этап женского Кубка мира фехтованию из-за участия россиянок
Польская федерация не согласна с решением Международной федерации допустить российских и белорусских спортсменок.
05.04.2023 14:38
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Польша требует у российских фехтовальщиков подписать заявление о нейтралитете
В Познани с 21 по 23 апреля пройдет этап Кубка мира.
02.04.2023 18:49
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Дания отменила соревнования по фехтованию из-за допуска российских спортсменов
Ранее об отмене соревнований заявили Финляндия и Германия.
30.03.2023 14:06
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Около 300 фехтовальщиков написали письмо в МОК и FIE с просьбой вновь отстранить россиян
Отечественных спортсменов допустили в нейтральном статусе.
28.03.2023 11:27
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Украинским шпажисткам запретили провести политическую акцию на этапе Кубка мира в Китае
Международная федерация фехтования ставит спорт выше.
27.03.2023 10:39
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за россиянок
Немецкая федерация протестует против допуска к соревнованиям российских спортсменок.
16.03.2023 17:40
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям
Решение принято на внеочередной конгресс федерации.
10.03.2023 18:24
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Лоханов заявил, что развелся с Поздняковой по разным причинам
Саблист уехал жить в США.
30.12.2022 15:28
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Винер считает, что российских фехтовальщиков допустят до международных турниров
Решение будет принято через месяц.
26.10.2022 20:06
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Терюшков отреагировал на просьбу российских фехтовальщиков выступать без флага
Международная федерация фехтования ответила отказом.
14.08.2022 19:35
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика