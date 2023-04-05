Польша отказалась проводить этап женского Кубка мира фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация фехтования отказалась проводить этап женского Кубка мира в Познани из-за решения FIE допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменок, сообщается на сайте организации.

В федерации отметили, что организация не может смириться с решением международной организации и не готовы проводить соревнования.

Ранее от проведения этапов отказались в Дании и Финляндии. В Польше от спортсменок потребовали подписать документ о том, что они осуждают проведение СВО. В России с такими условиями не согласились.