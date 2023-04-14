Норвежские фехтовальщики будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов

Норвежская федерация фехтования отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием спортсменов из России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.

Данный шаг сделан в связи с решением конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который большинством голосов разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также Норвегия отказывается от организации любых турниров под эгидой FIE.

Ранее от проведения международных соревнований, в которых могли бы принять участие россияне, отказались Польша, Швеция, Финляндия.

«Вместо соревнований под эгидой FIE будет организован турнир в сотрудничестве со Швецией и Финляндией», - говорится в заявлении норвежской организации.