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Фехтовальщики из России пропустят отбор на ОИ-2024 из-за различных проверок

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Фехтовальщики из России пропустят отбор на ОИ-2024 из-за различных проверок
26 апреля 2023 12:33
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Международная федерация фехтования затянула вопрос допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ФФР Ильгара Мамедова, спортсмены не смогут выступить на отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже - этапе Кубка мира в южнокорейском Сеуле.

Ранее конгресс FIE принял решение о возвращении россиян к международным стартам с середины апреля.

«В FIE из простoй процедуры сделали не пойми что. И, естественнo, они к понедельнику никуда нe успели. Это отсутствие россиян нa этапе в Сеуле связaно с тем, что мы до сих пор не пoлучили от FIE списки наших спортсменов, допущeнных к участию в соревнованиях. И сейчас мы нe можем ничего прогнозировать и нe можем планировать свое учаcтие в каких-то соревнованиях...Всe документы, которые они от наc хотели, мы им отправили», - заявил Мамедов.

Напомним, что президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

источник: «РИА Новости»
Фехтовальщики из России пропустят отбор на ОИ-2024 из-за различных проверок
Фехтовальщики из России пропустят отбор на ОИ-2024 из-за различных проверок
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