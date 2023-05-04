Шведская федерация запретила своим фехтовальщикам соревноваться со спортсменами из России

Федерация фехтования Швеции ввела запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте организации. Отметим, что запрет ФФШ распространяется лишь на соревнования, которые будут проводиться на территории Швеции.

Кроме того, шведская федерация совместно с другими скандинавскими странами выступает против решения FIE о допуске россиян и белорусов к международным стартам.

Добавим, что правило также не распространяется на соревнования под эгидой Европейской конфедерации фехтования.