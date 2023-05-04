Шведы извинились за сообщение о бойкоте соревнований по фехтованию с участием россиян

Президент федерации фехтования Швеции Отто Дракенберг принес свои извинения за появившееся ранее сообщение о том, что шведские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян.

«Это наша ошибка, и я прошу прощения за это. Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования FIE или EFC. Профсоюз уважает и поддерживает решения об их участии, принятые активными членами.

Наш главный принцип - следовать линии Национального олимпийского комитета и не бойкотировать отдельные конфедерации. Мы будем следовать правилам ЕС и ООН», - приводит слова Дракенберга SVT.

Напомним, ранее на сайте организации появилось сообщение о том, что шведским фехтовальщикам запрещено выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами.