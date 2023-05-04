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Шведы извинились за сообщение о бойкоте соревнований по фехтованию с участием россиян

Скандинавы будут выступать на заявленных ранее турнирах.
04 мая 2023 23:18
автор: Александр Шульгин

Президент федерации фехтования Швеции Отто Дракенберг принес свои извинения за появившееся ранее сообщение о том, что шведские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян.

«Это наша ошибка, и я прошу прощения за это. Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования FIE или EFC. Профсоюз уважает и поддерживает решения об их участии, принятые активными членами.

Наш главный принцип - следовать линии Национального олимпийского комитета и не бойкотировать отдельные конфедерации. Мы будем следовать правилам ЕС и ООН», - приводит слова Дракенберга SVT.

Напомним, ранее на сайте организации появилось сообщение о том, что шведским фехтовальщикам запрещено выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами.

источник: SVT
Шведы извинились за сообщение о бойкоте соревнований по фехтованию с участием россиян
Скандинавы будут выступать на заявленных ранее турнирах.
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