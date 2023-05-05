В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

В Германии был отменен этап Кубка мир по фехтованию на рапирах, который традиционно проходит в Бонне, из-за допуска на соревнования россиян и белорусов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает источник, организаторы соревнований приняли решение об отмене этапа в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

Примечательно, что это уже не первые отменённый по этой причине турнир – ранее было принято решение об отмене этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин в Таубербишофсхайме.

Этап Кубка мира в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября и стал бы юбилейным, 50-м в истории. В прошлом году в соревнованиях в Бонне принимали участие более 250 спортсменов из 48 стран.

Напомним, Международная федерация фехтования в марте 2023 года приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.