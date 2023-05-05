Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов раскритиковал решение руководства федерации фехтования Германии отменить этап Кубка мира на рапирах в Бонне, чтобы избежать допуска российских спортсменов.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из голов уйдет идиотизм», — цитирует слова Мамедова ТАСС.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее решения об отмене соревнований приняли в Норвегии, Швеции и Польше. Международная Федерация фехтования допустила в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.