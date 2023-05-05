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Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров

Этап Кубка мира в Германии был отменен организаторами, чтобы недопустить выступления россиян.
Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров
05 мая 2023 17:39
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов раскритиковал решение руководства федерации фехтования Германии отменить этап Кубка мира на рапирах в Бонне, чтобы избежать допуска российских спортсменов.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из голов уйдет идиотизм», — цитирует слова Мамедова ТАСС.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее решения об отмене соревнований приняли в Норвегии, Швеции и Польше. Международная Федерация фехтования допустила в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

источник: ТАСС
Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров
Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров
Этап Кубка мира в Германии был отменен организаторами, чтобы недопустить выступления россиян.
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