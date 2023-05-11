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Ильгар Мамедов - о недопуске ведущих российских фехтовальщиков: выезд на соревнования невозможен

Глава Федерации фехтования России прокомментировал отстранение Великой, Егорян и Поздняковой.
11 мая 2023 12:10
автор: Максим Скороходов

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов дал комментарий о решении FIE не допустить до соревнований Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других российских фехтовальщиков.

«Чтобы к нам не было никаких вопросов, мы реагируем на все письма, все запросы FIE моментально. На данный список реагировать никак не будем: ждем, что будет в следующих списках, в частности, по шпаге и по рапире. Делить сборную мы не намерены. Важно, что сейчас в списках нет тренеров, персонала, врачей и так далее, поэтому даже в теории никакой выезд на соревнования невозможен», - приводит «Матч ТВ» слова Мамедова.

Добавим, что FIE допустила до соревнований 11 россиян, из них никто не представляет основной состав национальной команды.

Ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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