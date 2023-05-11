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«Ничего удивительного, эти три спортсменки из ЦСКА». Роднина - о недопуске российских фехтовальщиц

FIE разрешила соревноваться лишь 11 россиянам.
11 мая 2023 12:18
автор: Александр Поволоцкий

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о недопуске к международным стартам российских фехтовальщиц Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян.

Напомним, что решение принято FIE. Великая, Позднякова и егорян являются двукратными олимпийскими чемпионками.

«В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки из Центрального спортивного клуба армии. Мы до конца надеялись, что их допустят, но международная федерация следует своим правилам, которые они издают. Удивляться здесь нечему», — цитирует Роднину »Метарейтинг».

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе россиян и белорусов, не имеющих связей с военными структурами.

источник: «Метарейтинг»
«Ничего удивительного, эти три спортсменки из ЦСКА». Роднина - о недопуске российских фехтовальщиц
FIE разрешила соревноваться лишь 11 россиянам.
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