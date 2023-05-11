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В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков

Олимпийские чемпионы отстранены от международных турниров.
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
11 мая 2023 14:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на решение Международной федерации фехтования (FIE) не допустить до своих турниров спортсменов основного состава сборной России.

В числе отстраненных оказались олимпийские чемпионы Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения, мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями. И все-таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», - приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Добавим, что FIE допустила до соревнований 11 россиян, из них никто не представляет основной состав национальной команды.

источник: «РИА Новости»
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
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Олимпийские чемпионы отстранены от международных турниров.
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