«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов объяснил, почему он считает, что двукратная олимпийская чемпионка в этом виде спорта Инна Дериглазова не будет допущена до участия в международных соревнованиях.

«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ранее FIE согласилась с рекомендациями МОК вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов, однако не допускать до выступлений тех из них, которые имеют отношение к силовым структурам.

Таким образом, в разрешении соревноваться уже было отказано другим олимпийским чемпионкам - Софье Великой, Софии Поздняковой и Яне Егорян.