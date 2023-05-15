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«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований

FIE массово отсеивает титулованных российских спортсменов.
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
15 мая 2023 11:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов объяснил, почему он считает, что двукратная олимпийская чемпионка в этом виде спорта Инна Дериглазова не будет допущена до участия в международных соревнованиях.

«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ранее FIE согласилась с рекомендациями МОК вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов, однако не допускать до выступлений тех из них, которые имеют отношение к силовым структурам.

Таким образом, в разрешении соревноваться уже было отказано другим олимпийским чемпионкам - Софье Великой, Софии Поздняковой и Яне Егорян.

источник: «РИА Новости»
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
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