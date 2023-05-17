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Великая заявила, что ничего не знает о проведении показательного поединка с Загитовой

Ранее сообщалось, что спортсменки будут фехтовать на Дне московского спорта 1 июля.
17 мая 2023 12:50
автор: Степан Шереметьев

Российская фехтовальщица Софья Великая заявила, что ничего не знает о проведении показательного поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался. Не знаю, что это такое и где это опубликовано», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на Дне московского спорта на территории «Лужников» 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. При этом вход для зрителей будет свободным.

К слову, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. В свою очередь, Великая - двукратная победительница Игр 2016 и 2020 годов в командной сабле.

Великая заявила, что ничего не знает о проведении показательного поединка с Загитовой
Ранее сообщалось, что спортсменки будут фехтовать на Дне московского спорта 1 июля.
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