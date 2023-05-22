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Российские фехтовальщики отказались принимать участие в соревнованиях на предложенных условиях

Глава Федерации фехтования России отверг дискриминационные условия международной организации.
22 мая 2023 12:33
автор: Александр Евграфов

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики отказались принимать участие в соревнованиях на предложенных дискриминационных условиях.

«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — цитирует Мамедова РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования сначала разрешила российским спортсменам принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, затем исключила из числа участников ряд ведущих спортсменов, в том числе Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

источник: «РИА Новости»
Российские фехтовальщики отказались принимать участие в соревнованиях на предложенных условиях
Глава Федерации фехтования России отверг дискриминационные условия международной организации.
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