FIE лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за российских спортсменов

Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Так, исполнительный комитет организации принял решение не проводить европейское первенство в рамках индивидуальных соревнований на Европейских игр, опасаясь, что фехтовальщики из России и Белоруссии не получат визы для въезда в Польшу.

В итоге на турнире не будут разыгрываться рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

Добавим, что Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля.