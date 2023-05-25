ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Узбекистане скончалась 39-летняя судья по фехтованию

Органы пытаются установить точную причину смерти женщины.
25 мая 2023 11:34
автор: Александр Шульгин

В Узбекистане в возрасте 39 лет скончалась главный арбитр Федерации фехтования Узбекистана Аида Хасанова.

О смерти сообщила пресс-служба организации. А по данным телеграм-канала «Фергана» ее причиной могло стать посещение частной клиники для проведения косметологических процедур. Именно после этого Хасановой стало плохо, и спасти ее врачи уже не смогли.

Сейчас Генпрокуратура Узбекистана проводит все необходимые мероприятия для установления истины. После судмедэкспертизы станет ясной точная причина смерти.

Хасанова - мастер спорта по фехтованию, многократная чемпионка Узбекистана. С 2014 года являлась судьей Международной федерации фехтования (FIE) и работала на международных соревнованиях. Занимала должность главного судьи в Федерации фехтования Узбекистана.

В Узбекистане скончалась 39-летняя судья по фехтованию
Органы пытаются установить точную причину смерти женщины.
25.05.2023 11:34
Фехтование
автор: Александр Шульгин
FIE лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за российских спортсменов
Соревнования должны состояться с 21 июня по 2 июля.
24.05.2023 11:31
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
Российские фехтовальщики отказались принимать участие в соревнованиях на предложенных условиях
Глава Федерации фехтования России отверг дискриминационные условия международной организации.
22.05.2023 12:33
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Великая заявила, что ничего не знает о проведении показательного поединка с Загитовой
Ранее сообщалось, что спортсменки будут фехтовать на Дне московского спорта 1 июля.
17.05.2023 12:50
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
FIE массово отсеивает титулованных российских спортсменов.
15.05.2023 11:50
Фехтование
автор: Александр Шульгин
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
Олимпийские чемпионы отстранены от международных турниров.
11.05.2023 14:46
Фехтование
автор: Максим Скороходов
«Ничего удивительного, эти три спортсменки из ЦСКА». Роднина - о недопуске российских фехтовальщиц
FIE разрешила соревноваться лишь 11 россиянам.
11.05.2023 12:18
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
Ильгар Мамедов - о недопуске ведущих российских фехтовальщиков: выезд на соревнования невозможен
Глава Федерации фехтования России прокомментировал отстранение Великой, Егорян и Поздняковой.
11.05.2023 12:10
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Олимпийских чемпионок Позднякову, Егорян и Великую не допустили до международных соревнований
Олимпийских чемпионок Позднякову, Егорян и Великую не допустили до международных соревнований
Разрешение не получили и перспективные спортсмены.
11.05.2023 11:33
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров
Президент Федерации фехтования России Мамедов назвал идиотизмом решения об отмене турниров
Этап Кубка мира в Германии был отменен организаторами, чтобы недопустить выступления россиян.
05.05.2023 17:39
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика