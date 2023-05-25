В Узбекистане скончалась 39-летняя судья по фехтованию

В Узбекистане в возрасте 39 лет скончалась главный арбитр Федерации фехтования Узбекистана Аида Хасанова.

О смерти сообщила пресс-служба организации. А по данным телеграм-канала «Фергана» ее причиной могло стать посещение частной клиники для проведения косметологических процедур. Именно после этого Хасановой стало плохо, и спасти ее врачи уже не смогли.

Сейчас Генпрокуратура Узбекистана проводит все необходимые мероприятия для установления истины. После судмедэкспертизы станет ясной точная причина смерти.

Хасанова - мастер спорта по фехтованию, многократная чемпионка Узбекистана. С 2014 года являлась судьей Международной федерации фехтования (FIE) и работала на международных соревнованиях. Занимала должность главного судьи в Федерации фехтования Узбекистана.