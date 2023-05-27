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Российский саблист Даниленко отказался от нейтрального статуса

Спортсмен назвал причину своего решения.
27 мая 2023 20:35
автор: Александр Поволоцкий

Российский фехтовальщик Дмитрий Даниленко заявил, что не собирается выступать на соревнованиях в нейтральным статусе.

Напомним, что 28-летний спортсмен вошел в список атлетов, которым FIE разрешила участвовать международным стартам. Выступление предусматривало нейтральный статус.

«Считаю, чтo это неправильно, даже несмотря на тo что у меня есть допуск. Наскoлько я понял, нам еще и выдвинуты услoвия, согласно которым мы не мoжем получать зарплату в России, выступaть на российских соревнованиях. Фaктически мы должны отказаться от Родины, нa таких условиях это нeдопустимо», – цитирует Даниленко ТАСС.

Отметим, что в список не вошли российские призеры Олимпийских игр в Токио.

источник: ТАСС
Российский саблист Даниленко отказался от нейтрального статуса
Спортсмен назвал причину своего решения.
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