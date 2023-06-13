Шестеро россиян примут участие в чемпионате Европы в Болгарии

Шестеро российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по фехтованию, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).

Все участники выступят в нейтральном статусе. Турнир состоится с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

В соревнованиях заявлены Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все - шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все - сабля).

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля. Тем не менее, федерация отстранила от соревнований ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.