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Шестеро россиян примут участие в чемпионате Европы в Болгарии

Турнир состоится в Пловдиве.
13 июня 2023 23:10
автор: Александр Евграфов

Шестеро российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по фехтованию, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).

Все участники выступят в нейтральном статусе. Турнир состоится с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

В соревнованиях заявлены Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все - шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все - сабля).

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля. Тем не менее, федерация отстранила от соревнований ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

источник: Федерация фехтования России
Шестеро россиян примут участие в чемпионате Европы в Болгарии
Турнир состоится в Пловдиве.
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