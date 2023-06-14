Российскую фехтовальщицу Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы

Российская саблистка Валерия Кобзева убрана из списка участников чемпионата Европы по фехтованию-2023.

Ранее Федерация фехтования России заявила, что в нейтральном статусе в личных соревнованиях европейского первенства примут участие шестеро россиян: Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все - шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все - сабля).

Но в заявке на официальном сайте FIE фамилии Кобзевой больше нет. А в списке остались только Лисина и Смирнова.

Напомним, что личные соревнования пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.