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Российскую фехтовальщицу Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы

Соревнования пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.
14 июня 2023 17:00
автор: Степан Шереметьев

Российская саблистка Валерия Кобзева убрана из списка участников чемпионата Европы по фехтованию-2023.

Ранее Федерация фехтования России заявила, что в нейтральном статусе в личных соревнованиях европейского первенства примут участие шестеро россиян: Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все - шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все - сабля).

Но в заявке на официальном сайте FIE фамилии Кобзевой больше нет. А в списке остались только Лисина и Смирнова.

Напомним, что личные соревнования пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

источник: Международная федерация фехтования
Российскую фехтовальщицу Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы
Соревнования пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.
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