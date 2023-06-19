ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Международная федерация фехтования не допускает российских судей без проверки

На данный момент допущены 4 арбитра.
19 июня 2023 18:51
автор: Максим Скороходов

Российский судья соревнований по фехтованию международной категории Владислав Шамис заявил, что российские арбитры также, как и спортсмены проходят проверку проходят перед допуском к соревнованиям.

«Ситуация с судейским корпусом примерно такая же, как со спортсменами, тренерами, персоналом, которые проходят проверку международной федерацией. Создана специальная комиссия, которая проверяет спортсменов, тренеров, специалистов и судей в том числе на соответствие рекомендациям МОК», - приводит «Матч ТВ» слова Шамиса.

По данным источника, в настоящий момент допуск получили 4 российских арбитра.

Напомним, ранее многим лидерам российского фехтования не дали допуск из-за того, что они связаны контрактами с организациями, связанными с вооруженными силами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Международная федерация фехтования не допускает российских судей без проверки
На данный момент допущены 4 арбитра.
19.06.2023 18:51
Фехтование
автор: Максим Скороходов
Российскую фехтовальщицу Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы
Российскую фехтовальщицу Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы
Соревнования пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.
14.06.2023 17:00
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
Шестеро россиян примут участие в чемпионате Европы в Болгарии
Турнир состоится в Пловдиве.
13.06.2023 23:10
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Российский саблист Даниленко отказался от нейтрального статуса
Спортсмен назвал причину своего решения.
27.05.2023 20:35
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
В Узбекистане скончалась 39-летняя судья по фехтованию
Органы пытаются установить точную причину смерти женщины.
25.05.2023 11:34
Фехтование
автор: Александр Шульгин
FIE лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за российских спортсменов
Соревнования должны состояться с 21 июня по 2 июля.
24.05.2023 11:31
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
Российские фехтовальщики отказались принимать участие в соревнованиях на предложенных условиях
Глава Федерации фехтования России отверг дискриминационные условия международной организации.
22.05.2023 12:33
Фехтование
автор: Александр Евграфов
Великая заявила, что ничего не знает о проведении показательного поединка с Загитовой
Ранее сообщалось, что спортсменки будут фехтовать на Дне московского спорта 1 июля.
17.05.2023 12:50
Фехтование
автор: Степан Шереметьев
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
«Никаких перспектив»: президент ФФР Мамедов - о допуске Дериглазовой до международных соревнований
FIE массово отсеивает титулованных российских спортсменов.
15.05.2023 11:50
Фехтование
автор: Александр Шульгин
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
В Кремле осудили решение FIE не допустить до соревнований ведущих российских фехтовальщиков
Олимпийские чемпионы отстранены от международных турниров.
11.05.2023 14:46
Фехтование
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.