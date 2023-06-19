Международная федерация фехтования не допускает российских судей без проверки

Российский судья соревнований по фехтованию международной категории Владислав Шамис заявил, что российские арбитры также, как и спортсмены проходят проверку проходят перед допуском к соревнованиям.

«Ситуация с судейским корпусом примерно такая же, как со спортсменами, тренерами, персоналом, которые проходят проверку международной федерацией. Создана специальная комиссия, которая проверяет спортсменов, тренеров, специалистов и судей в том числе на соответствие рекомендациям МОК», - приводит «Матч ТВ» слова Шамиса.

По данным источника, в настоящий момент допуск получили 4 российских арбитра.

Напомним, ранее многим лидерам российского фехтования не дали допуск из-за того, что они связаны контрактами с организациями, связанными с вооруженными силами.