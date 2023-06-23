Яна Егорян стала победительницей турнира Союзного государства по фехтованию на саблях

Российская фехтовальщица Яна Егорян выиграла золотую медаль на турнире Союзного государства, который проходит в Минске (Беларусь).

Отметим, что в финальном поединке фехтования на саблях 29-летняя спортсменка оказалась сильнее олимпийской чемпионки 2020 года в командном разряде Ольги Никитиной. Бронзовыми призерами стали Мария Зинюхина и Алена Лисина.

В мужских соревнованиях золотым призером стал Дмитрий Даниленко, у Василия Ширшова – серебряная, а у Вениамина Решетникова и Александра Трушакова – бронзовые медали.

Добавим, что Открытый чемпионат Союзного государства продлится с 17 по 24 июня. В нем принимают участие спортсмены из России и Беларуси.