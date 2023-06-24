Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян от международных соревнований 

Российские и белорусские атлеты отстранены от турниров под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Как утверждает источник, вердикт об отстранении спортсменов был вынесен со стороны конгресса EFC в Кракове после того, как к этому действию призвал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Запрет на участие фехтовальщиков из России и Беларуси подразумевает то, что они не смогут стать членами исполкома и комиссии EFC, а также не будут иметь возможность выступать в турнирах категории младше 23 лет.

Напомним, что Международная федерация фехтования в марте 2023 года приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, однако в мае того же года руководство Европейских олимпийских комитетов отказало атлетам в участии в Европейских играх в Кракове.