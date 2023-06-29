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София Позднякова: нас унижают условиями поездки на Олимпийские игры

Россияне не смогут пользоваться поддержкой государства.
29 июня 2023 12:58
автор: Александр Кожевников

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова высказалась о санкциях против российских спортсменов.

«Не хочу переходить на личности, но, например, у меня четко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это касается и безопасности — не знаю, что со мной там может произойти. Плюс отсутствие символики — надо выступать совсем голым, грубо говоря.

Когда выступали в Токио, все происходило совсем по-другому. Унас была классная экипировка, свое лого, слоган, книжки, которые все разбирали. Все знали, кто мы, откуда. А тут получается, что тебя настолько унижают этим моментом...», - приводит слова Поздняковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, МОК рекомендовал допустить российских спортсменов на Олимпиаду на определенных условиях. Российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве представителей своей страны. Ожидается, что россияне смогут выступить на Олимпиаде без флага и гимна, а также без поддержки со стороны государства и национальных федераций.

источник: «Спорт-Экспресс»
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