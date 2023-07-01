Российских фехтовальщиков допустили до национального чемпионата США

Федерация фехтования США объявила об участии в национальном чемпионате российских фехтовальщиков.

Имена спортсменов не уточняются, однако, портал Inside The Games сообщает, на соревнованиях выступят участник Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов Олег Кныш, призер Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и участник той же Олимпиады саблист Константин Лоханов. Все они ранее покинули Россию.

Напомним, в апреле этого года совет директоров USA Fencing проголосовал за разрешение по допуску россиян и на соревнования при условии, что спортсмены будут соответствовать определенным критериям, в числе которых – отсутствие национальной символики.