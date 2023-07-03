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Семь российских фехтовальщиков выступят на ЧМ в Италии

Спортсменам удалось заявиться на соревнования в нейтральном статусе.
03 июля 2023 19:50
автор: Александр Шульгин

На грядущем чемпионате мира по фехтованию выступят семь российских спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации фехтования, на турнир удалось заявиться Яне Бекмурзовой, Полине Хаертдиновой (обе шпага), Алене Лисиной, Анне Смирновой (обе сабля) и Лейле Пириевой (рапира) у женщин, а также Вадиму Анохину и Артему Саркисяну (оба шпага) у мужчин.

Все они выступят в нейтральном статусе.

Напомним, первенство пройдет с 22 по 30 июля в итальянском Милане.

Ранее стало известно, что FIA не допустила к участию в международных стартах топовых российских спортсменов, таких, как Яна Егорян, Софья Великая, Софья Позднякова и т.д.

источник: Международная федерация фехтования
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