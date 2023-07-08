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Олимпийский чемпион 1980 года по фехтованию Алехин умер на 69-м году жизни

На его счету также золото чемпионата мира 1979 года.
08 июля 2023 18:57
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алехин скончался на 69-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Беларуси.

Алехин являлся победителем мирового первенства 1979 года в командной сабле, а также обладателем серебряной медали чемпионата мира 1981 года. Наивысшим достижением спортсмена стала золотая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве саблистов.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

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