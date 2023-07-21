Украинские шпажистки выступят на чемпионате мира, несмотря на участие россиян

Стало известно, что украинские спортсмены выступят в индивидуальных соревнованиях среди шпажисток на чемпионате мира-2023 по фехтованию, несмотря на участие в турнире спортсменов из России и Белоруссии.

Отмечается, что имена украинок присутствуют в обновленном списке участников ЧМ, опубликованном в пятницу на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Сборную Украины на турнире представят четыре спортсменки. 8 июля глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что спортсмены будут выступать исключительно в командных соревнованиях, так как до них не допущены россияне и белорусы.

Напомним, что мировое первенство по фехтованию пройдет в Милане 22–30 июля.