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Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира

На Украине намерены продолжать бойкотировать соревнования, в которых участвуют россияне.
Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира
24 июля 2023 12:31
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался от встречи с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию в мужской шпаге, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источника, президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинские спортсмены пропустят все личные соревнования чемпионата мира по фехтованию, на которых будут представлены фехтовальщики из России и Беларуси.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. На турнире разыгрываются очки мирового рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.

источник: Чемпионат.com
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