Журова обвинила украинских спортсменов в шантаже после отказа Рейзлина фехтовать с россиянином

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ украинца Игоря Рейзлина встречаться с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию в мужской шпаге.

«Он испугался, потому что были пожелания не участвовать в одних соревнованиях с россиянами. Сейчас и руки не жмут, еще что-то, а тут-то вообще вид спорта, где ты фактически касаешься соперника. Но это уже полный абсурд, который дошел до высшей степени. Украинские спортсмены делают это демонстративно, чтобы шантажировать организаторов», - приводит ТАСС слова Журовой.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. На турнире разыгрываются очки мирового рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.