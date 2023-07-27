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Украинская саблистка Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Смирновой на чемпионате мира-2023

Мировое первенство по фехтованию проходит в Милане.
Украинская саблистка Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Смирновой на чемпионате мира-2023
27 июля 2023 12:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку своей российской сопернице Анне Смирновой после своей победы в очном поединке на чемпионате мира 2023 года, который проходит в Милане (Италия).

Отметим, что украинка одолела 23-летнюю спортсменку со счётом 15-7 и пробилась в 1/16 финала соревнований.

По окончании боя на шпагах Анна предложила своей оппонентке пожать друг другу руки, на что Ольга протянула ей саблю и не стала обмениваться рукопожатиями. По правилам турнира атлеты обязаны пожимать руки друг другу, поэтому Смирнова имеет право подать протест за отказ Харлан.

Добавим, что ранее Смирнова стала победительницей молодёжного первенства России по фехтованию в категории до 24 лет.

источник: «Советский спорт»
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