Судьи отклонили протест саблистки Смирновой против соперницы из Украины на ЧМ по фехтованию

Судьи не удовлетворили протест, поданный саблисткой Анной Смирновой (Россия) в отношении Ольги Харлан (Украина) после поединка в рамках 1/32 финала на ЧМ по фехтованию.

Напомним, встреча завершилась победой саблистки из Украины со счетом 15:7.

После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. По правилам турнира атлеты обязаны пожимать руки друг другу. Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и прождала решения рефери на дорожке более 50 минут.

Однако судьи не стали наказывать саблистку из Украины. Таким образом, Ольга Харлан вышла в 1/16 финала ЧМ, где встретится с Иоанной Илиевой (Болгария).