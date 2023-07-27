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Судьи отклонили протест саблистки Смирновой против соперницы из Украины на ЧМ по фехтованию

Украинка Харлан отказалась пожать руку россиянке.
27 июля 2023 13:00
автор: Виталий Овсянников

Судьи не удовлетворили протест, поданный саблисткой Анной Смирновой (Россия) в отношении Ольги Харлан (Украина) после поединка в рамках 1/32 финала на ЧМ по фехтованию.

Напомним, встреча завершилась победой саблистки из Украины со счетом 15:7.

После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. По правилам турнира атлеты обязаны пожимать руки друг другу. Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и прождала решения рефери на дорожке более 50 минут.

Однако судьи не стали наказывать саблистку из Украины. Таким образом, Ольга Харлан вышла в 1/16 финала ЧМ, где встретится с Иоанной Илиевой (Болгария).

источник: «Советский спорт»
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