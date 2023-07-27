FIE нарушила свой регламент, отдав победу украинке над россиянкой на ЧМ по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) нарушила свой регламент, присудив победу Ольге Харлан (Украина) над Анной Смирновой (Россия) на чемпионате мира по фехтованию.

Напомним, встреча завершилась победой саблистки из Украины со счетом 15:7. После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать, и покинула дорожку. Россиянка подала протест из-за проявления неуважения со стороны украинской спортсменки и прождала решения рефери на дорожке более 50 минут.

Согласно регламенту FIE, атлеты обязаны пожать друг другу руки после окончания боя. Только при соблюдении таких условий встреча считается оконченной. В случае отказа атлета жать руку, по регламенту FIE, его должны наказать, вплоть до дисквалификации.

Однако Международная федерация фехтования нарушила свой регламент, отдав победу Харлан, не удовлетворив протест, поданный россиянкой Анной Смирновой.