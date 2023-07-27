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ОКР не имеет права исключать Исинбаеву из исполкома

Олимпийская чемпионка защищена правилами МОК.
ОКР не имеет права исключать Исинбаеву из исполкома
27 июля 2023 13:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может исключить из исполкома олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.

«В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — приводит «РИА Новости» слова Позднякова.

Напомним, Исинбаева уехала на ПМЖ в Испанию. Находясь в этой стране, спортсменка заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания двукратная олимпийская чемпионка попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.

источник: «РИА Новости»
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