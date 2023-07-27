ОКР не имеет права исключать Исинбаеву из исполкома

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может исключить из исполкома олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.

«В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — приводит «РИА Новости» слова Позднякова.

Напомним, Исинбаева уехала на ПМЖ в Испанию. Находясь в этой стране, спортсменка заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания двукратная олимпийская чемпионка попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.