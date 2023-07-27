Кавазашвили: Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно?

Экс‑футболист советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили осудил поведение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан в матче против представительницы России Анной Смирновой на чемпионате мира.

Своё мнение он высказал в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

«Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно? Смирнова поступила абсолютно правильно. Оружием же этим можно и убить», — сказал Кавазашвили.

Напомним, встреча завершилась победой саблистки из Украины со счетом 15:7. После боя Смирнова предложила своей сопернице пожать руки, но Харлан не стала этого делать. FIE отклонила протест Смирновой, но впоследствии Харлан была отстранена от поединка следующего раунда с болгаркой Йоаной Илиевой, которая без борьбы вышла в 1/8 финала.