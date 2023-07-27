Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации украинки Харлан с ЧМ за отказ пожать руку Смирновой

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира по фехтованию за то, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы над соперницей в очном поединке.

«Все справедливо!!! Таковы правила фехтования!» — заявил 48-летний журналист в своём телеграм-канале.

Добавим, что после завершения боя Смирнова на протяжении часа оставалась на фехтовальной площадке и подала протест в адрес Харлан за отказ пожимать ей руку. Однако FIE отклонил обращение россиянки, но затем снял украинскую фехтовальщицу с мирового первенства, который проходит в Милане (Италия). Её планируемая соперница, представительница Болгарии Иоана Илиева без борьбы вышла в 1/8 финала турнира.